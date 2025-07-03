Ausgaben

N°444
Thank you for the Music
N°443
Voyage, Voyage
N°442
Vereine – Spiegel der Gesellschaft?
Aktuelles

„Weapons“ (2025) von Zach Cregger

Es gibt Filme, deren Wirkung entscheidend davon abhängt, dass man ihnen ohne allzu detailliertes Vorwissen begegnet. Auch Weapons von Zach Cregger, seine zweite Spielfilmarbeit […]

Beyond the Binary: Reinvention, Resistance, and the Evolution of Female Voice

Sirens, saints, sinners, and witches. These figures have haunted culture for centuries ‒ and they still shape how we react to women’s voices today. […]

„Ab engem gewësse Momentgëtt et keng Grenzen“

Am Gespréich mam Pascal Schumacher

Tëschent engem Concert a Japan an engem an der Philharmonie treffe mir de Pascal Schumacher a sengem Studio: e Raum voller Instrumenter, Erënnerungen a Meilesteen vun enger internationaler Karriär. Mat eis deelt hien Impressioune vu ...

Liebe Freundinnen und Freunde,

1952, 20 Uhr 15: David Tudor betritt den Konzertsaal in der Maverick Concert Hall in Woodstock. Er setzt sich ans Klavier, klappt es zu und betätigt eine Stoppuhr. 33 Sekunden vergehen, nach denen er den ...

L’éducation artistique et culturelle : (en)quête de sens

Une série d’articles et d’interviews en collaboration avec l’Université du Luxembourg et la Fondation Sommer

L’idée de cette série est née dans la foulée des travaux initiés lors des rencontres interdisciplinaires organisées en mars 2024 par la Fondation Sommer et le master en enseignement secondaire de l’Université du Luxembourg sur ...

  • Céline Schall, Sandrine Guivarch, Tonia Raus
  • Bildung
  • Heft Nr° 444
DEBATTIEREN WIR ?

Eng Diskussioun iwwert d’Zukunft vun eiser Demokratie

Algorithmic Discrimination: Reasons & Consequences

(Video) Grouss Liewensfroen: Schoul – an hir Alternativen

SCHAUEN WIR ?

„28 Years Later“ von Danny Boyle (2025)

Un néo-noir indien réalisé par une femme

Die Ukraine und wir

  • Philippe Schockweiler
forum_story: Schwarzarbeit

  • Franziska Peschel
forum_story: Drogen

  • Rebecca Baden
